L'envoyé de Poutine : le contrat de gazole avec les États-Unis sera signé dans les jours à venir

Selon l'agence de presse ABNA, citant RIA Novosti, « Kirill Dmitriev », représentant spécial du président russe pour les questions de coopération en matière d'investissement et économique avec les pays étrangers et directeur du Fonds russe d'investissement direct, dans un discours a annoncé la signature de contrats de carburant diesel avec les États-Unis dans les jours à venir.

Le représentant spécial du président russe pour les questions de coopération en matière d'investissement et économique avec les pays étrangers a poursuivi à ce sujet : il s'attend à ce que les premiers contrats concernant le carburant diesel avec les États-Unis soient signés dans les jours à venir.

Le directeur du Fonds russe d'investissement direct a ajouté dans la suite : nous sommes activement en contact avec la partie américaine et les choses avancent à grande vitesse.