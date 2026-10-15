Cuba : les États-Unis cherchent par l'extorsion à changer les votes contre les sanctions contre La Havane

Selon l'agence de presse ABNA, citant l'agence de presse Xinhua, Cuba a condamné les États-Unis pour avoir exercé des pressions sur les pays afin qu'ils s'opposent à une résolution sur la levée des sanctions commerciales contre La Havane, qui doit être mise au vote fin octobre à l'Assemblée générale des Nations Unies.

Bruno Rodríguez, ministre des Affaires étrangères de Cuba, dans un message sur le réseau social « X », a écrit que Marco Rubio, ministre des Affaires étrangères des États-Unis, « est inquiet et anxieux face à une autre défaite aux Nations Unies » et « exerce des pressions et extorque les chefs d'État et de gouvernement de divers pays » pour les contraindre à changer leur vote.

Rodríguez a ajouté : il tente, par ses mensonges répétés et ses nouvelles mesures, de dissimuler la punition collective qu'il a imposée au peuple cubain.

Selon le département d'État des États-Unis, Rubio a eu mardi un entretien téléphonique avec Nayib Bukele, président du Salvador, et lui a demandé, dans le sens de « la promotion des priorités communes aux Nations Unies », de s'associer aux États-Unis et à leurs partenaires partageant les mêmes vues.