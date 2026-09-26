Fidan : Nous avons discuté avec les États-Unis et l'Iran de la manière d'empêcher l'expansion de la guerre

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant l'agence de presse Russia Today, Hakan Fidan, ministre des Affaires étrangères de Turquie, a annoncé aujourd'hui samedi : Lors de la rencontre du président Erdoğan avec Trump, la question de Gaza et les derniers développements liés aux tensions autour de l'Iran ont été discutés et examinés.

Le ministre des Affaires étrangères de Turquie a poursuivi : Les injustices et les massacres commis par le (régime) israélien ne restent plus sans réponse comme par le passé. À la suite des efforts diplomatiques entrepris, la répression et les massacres d'Israël ne restent plus sans conséquences ; autrement dit, Israël doit désormais payer des coûts très lourds pour chaque action qu'il entreprend. Cet isolement, qui inclut la confrontation avec les conséquences juridiques par le biais d'institutions telles que la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale, signifie qu'Israël est confronté à des conditions auxquelles il ne s'est jamais habitué et qu'il n'a jamais rencontrées auparavant.

Hakan Fidan a déclaré : Nous avons discuté du « traité de La Mecque » ; les menaces militaires visent l'Arabie saoudite, et cette question a également été abordée. La priorité devrait être de poursuivre les efforts par les canaux diplomatiques, d'éviter l'atmosphère de conflit et d'empêcher la survenue d'une nouvelle guerre.

Il a ajouté : Nous avons discuté avec nos homologues américains et iraniens de la manière d'empêcher l'expansion de la guerre dans la région.