Pezeshkian : Les États-Unis sont la cause de cette situation ; avant l'attaque, le détroit d'Ormuz était ouvert

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, Massoud Pezeshkian, le président de la République islamique d'Iran, la nuit dernière, dans une interview exclusive avec la chaîne de télévision Fox News, a catégoriquement rejeté l'affirmation selon laquelle Téhéran voudrait une bombe nucléaire.

Le président de la République islamique d'Iran, dans une interview exclusive avec l'émission « Special Report » de Fox News, en réponse à la question « Voulez-vous une bombe nucléaire ou non ? », a dit à Bret Baier : En aucun cas. En aucun cas. Notre Guide suprême martyr et respecté a déclaré à plusieurs reprises que selon une fatwa, cette action est illégitime et illégale.

Massoud Pezeshkian a ajouté : Eh bien, cette arme est une arme de destruction massive. Nous avons déclaré que nous sommes prêts à diluer celles-ci (l'uranium hautement enrichi). Ce n'est pas un problème important. Nous sommes prêts pour la vérification.

Concernant le mémorandum d'Islamabad entre Washington et Téhéran, dont Trump s'est retiré comme du Plan d'action global conjoint (JCPOA), il a également déclaré : Nous n'avons pas de problème ; nous sommes parvenus à un accord avec votre président. Cet accord a été signé et, sur cette base, nous restons disposés et désireux d'avancer.

Selon Fox News, Pezeshkian a ajouté : Un accord a été conclu sur ce cadre. Nous n'avions pas fermé le détroit d'Ormuz ; ce détroit était ouvert sans aucune justification ni cadre juridique. Ils nous ont attaqués. Ils ont assassiné et martyrisé notre Guide suprême, nos scientifiques, nos commandants militaires et nos responsables gouvernementaux.

Le chef du pouvoir exécutif de la République islamique d'Iran a souligné : Le problème est que les États-Unis, au lieu de dialoguer, en nous bombardant et en bloquant toutes les voies, entrent sur la scène (de la confrontation). Nous sommes prêts. Ce mode de comportement n'est pas acceptable sur la scène mondiale. Ils ne peuvent pas nous soumettre à des pressions et à un blocus et limiter notre accès.

Pezeshkian a poursuivi : Nous ne cherchons pas à tuer des Américains ; comme nos actions (actions qui sont prouvables) le montrent. C'est les États-Unis qui ont cherché à tuer des Iraniens. Ce que nous savons, c'est que si nous sommes attaqués, nous devons nous défendre.

Massoud Pezeshkian a déclaré à ce média : C'est une situation dont les États-Unis sont la cause. Nous continuerons la résistance. Nous trouverons des voies et la vie de notre pays se poursuivra ; nous resterons debout. Oui, nous sommes certainement confrontés à des problèmes économiques ; mais pour survivre, nous surmonterons toute difficulté et nous endurerons. Si les États-Unis pensent qu'ils peuvent continuer à imposer des sanctions contre nous, [je dois dire que] nous ne nous occupons pas de ces choses et nous ne prêtons aucune attention aux élections américaines. Si le gouvernement actuel des États-Unis veut parvenir à un accord dans le cadre des normes juridiques internationales, très bien ; sinon, quelle différence cela fait-il pour nous, que ce soit avant ou après les élections ?

Il a ensuite noté : Nous nous tiendrons résolument pour nous défendre. Nous n'avons jamais cherché la guerre et nous ne la cherchons pas non plus. Je crois profondément que les êtres humains ne devraient pas causer la mort d'un autre être humain ; mais Israël, par ses actions provoquantes, nous a imposé cette guerre. C'est aux États-Unis de choisir s'ils veulent mettre fin à cette situation ou non.