Premier ministre espagnol : Netanyahou poursuit le massacre de masse à Gaza

Selon un rapport de l’agence de presse ABNA citant la chaîne Al-Jazeera, Pedro Sánchez, Premier ministre espagnol, lors de la quatre-vingt-unième session de l’Assemblée générale des Nations Unies, a déclaré : Benjamin Netanyahou, Premier ministre (du régime) israélien, continue de commettre un massacre de masse à Gaza.

Sánchez a ajouté : je suis venu défendre les principes et les idéaux qui ont inspiré la fondation de cette organisation.

Il a déclaré : les principes et les idéaux des Nations Unies sont ignorés par différents gouvernements présents ici, ou des tentatives sont faites pour affaiblir ces principes.

Le Premier ministre espagnol a poursuivi : la paix, la stabilité et l’égalité des chances sont attaquées par des courants politiques et des gouvernements qui veulent nous ramener à un passé sombre.

Sánchez a également souligné la nécessité de réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies.

Il a déclaré : il existe des gouvernements et des courants politiques qui considèrent l’ONU et les institutions multilatérales comme inutiles.

Le Premier ministre espagnol a ajouté : la position de ces courants est en contradiction avec le cours de l’histoire et repose sur trois piliers erronés, à savoir l’égoïsme, l’ignorance et la cruauté.

Sánchez a conclu : j’ai été témoin que ces forces ont déclenché des guerres illégales et commis des massacres de civils innocents.