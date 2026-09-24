Bloomberg : la Chine a obtenu accès à certaines parties sensibles des composants du F-35

Selon un rapport de l’agence de presse ABNA citant la chaîne Al-Jazeera, l’agence de presse américaine Bloomberg, citant des sources qu’elle a qualifiées d’informées, a annoncé que la Chine a obtenu accès à des parties de composants liés à l’avion de combat F-35 qui sont probablement sensibles.

Selon ce rapport, les composants liés à l’avion de combat F-35, lors de leur transfert d’Australie vers l’Amérique, ont changé leur route de manière obscure et mystérieuse vers Hong Kong.

Bloomberg a également rapporté, citant le ministère de la Guerre américain (Pentagone), que ce ministère est au courant de la question liée à une cargaison comprenant des composants inutilisables des avions de combat F-35.