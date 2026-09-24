Suicide de 8 marins de la marine américaine lors d’une mission de combat contre l’Iran

Selon un rapport de l’agence de presse ABNA citant la chaîne CNN, « Hung Cao », ministre par intérim de la Marine américaine, a annoncé que huit marins de la marine de ce pays qui servaient dans le groupe de combat du porte-avions « USS Abraham Lincoln » se sont suicidés lors d’une mission comprenant des opérations de combat contre l’Iran.

Selon ce responsable américain, ces statistiques concernent des marins du porte-avions, de l’unité aérienne, des navires d’escorte et d’autres unités présentes dans le groupe de combat Abraham Lincoln.

Selon ce rapport, au cours de cette mission, aucun des marins n’a perdu la vie à la suite d’un suicide.

Ce rapport a ajouté que cette mission comprenait environ 6 000 à 7 000 militaires et a maintenu le porte-avions Abraham Lincoln en mer pendant plus de 6 mois.