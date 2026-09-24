La toute dernière action hostile du Canada contre l’Iran

Selon un rapport de l’agence de presse ABNA citant l’agence de presse Anadolu, le Canada a annoncé aujourd’hui, mercredi, de nouvelles sanctions contre des responsables et des entités iraniens.

Le prétexte d’Ottawa pour cette action hostile est la surveillance numérique et d’autres cas allégués de prétendues violations des droits de l’homme !

Le ministère des Affaires étrangères du Canada a déclaré dans un communiqué qu’Anita Anand, ministre des Affaires étrangères, « a annoncé aujourd’hui que le Canada impose des sanctions contre 5 personnes et 5 entités, en vertu du règlement sur les mesures économiques spéciales (Iran) ».

Selon le rapport d’Anadolu, le Canada, depuis octobre 2022 jusqu’à présent, dans le cadre des mesures anti-iraniennes correspondantes, a imposé 24 séries de sanctions contre 237 personnes et 265 entités iraniennes !