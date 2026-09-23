Zohran Mamdani qualifie Netanyahu d’« architecte d’un génocide atroce » contre le peuple palestinien

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Le maire de New York, Zohran Mamdani, connu pour ses positions hostiles au régime sioniste, a adopté une nouvelle position critique à l’égard de Benjamin Netanyahu, le qualifiant d’« architecte d’un génocide atroce contre le peuple palestinien ».

Mamdani a souligné que lorsqu’une personne est considérée par la Cour pénale internationale comme devant être arrêtée pour avoir violé le droit international, la décision d’arrestation doit être appliquée.

« Je crois que tout le monde doit être tenu responsable », a-t-il déclaré.

Le maire de New York a toutefois précisé que la ville de New York ne dispose pas de l’autorité juridique nécessaire pour appliquer le mandat d’arrêt visant Netanyahu.

Les mandats d’arrêt de la Cour pénale internationale

En novembre 2024, la Cour pénale internationale avait émis deux mandats d’arrêt contre Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant, ancien ministre de la Guerre du régime sioniste, pour des accusations de « crimes de guerre » et de « crimes contre l’humanité » à Gaza.

Le régime sioniste et les États-Unis, son allié permanent, ne sont pas membres de la Cour pénale internationale. Après l’émission de ces deux mandats d’arrêt, Washington avait imposé des sanctions à des responsables de la Cour afin de manifester son opposition à ces décisions.

Des inquiétudes autour du déplacement de Netanyahu à New York

Benjamin Netanyahu doit s’exprimer vendredi devant l’Assemblée générale des Nations unies.

Le quotidien sioniste Yedioth Ahronoth a rapporté lundi que l’avion de Netanyahu ne devrait pas atterrir à l’aéroport international John F. Kennedy de New York, en raison des craintes suscitées par d’éventuelles mesures de rétorsion de Mamdani.

Selon le journal, l’avion devrait atterrir sur une base militaire dans le New Jersey ou à l’aéroport de Newark.

Yedioth Ahronoth, citant des sources informées, a également rapporté que Netanyahu, par crainte de manifestations populaires, aurait décidé de raccourcir son séjour à New York et de ne pas y passer la nuit.

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