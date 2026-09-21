Hamas : la poursuite du massacre quotidien à Gaza est une intensification de la guerre génocidaire

Selon l'agence de presse Abna citant l'agence de presse Chihab, Hazem Qassem, porte-parole du Hamas, a déclaré que la poursuite du massacre quotidien de femmes et d'enfants dans la bande de Gaza par l'armée d'occupation, comme ce qui s'est produit aujourd'hui, signifie une intensification de la guerre génocidaire ; une guerre qui, malgré la signature de l'accord de cessez-le-feu à Charm el-Cheikh il y a environ un an, n'a pas été arrêtée.

Il a ajouté : le silence du Conseil de paix et des institutions qui lui sont affiliées et l'incapacité de ce conseil à désigner explicitement la partie qui cherche à détruire l'accord de cessez-le-feu, c'est-à-dire l'armée d'occupation, sont inacceptables et ne doivent pas se poursuivre.

Hazem Qassem a déclaré : les efforts du Conseil de paix sous la présidence de « Nikolaï Mladenov » et du médiateur américain pour trouver des justifications aux crimes de l'armée d'occupation et prendre en compte les prochaines élections de ce régime lors du traitement des violations répétées de l'accord par ce régime, conduiront à fournir une couverture pour la poursuite de ces crimes et à affaiblir l'accord de cessez-le-feu.

Le porte-parole du Hamas a demandé aux pays arabes et islamiques participant à ce qui est appelé le Conseil de paix d'adopter une position claire et pratique face aux crimes et agressions de l'armée d'occupation qui se poursuivent à l'ombre de l'incapacité du conseil à les arrêter ; d'autant plus que la partie palestinienne a manifestement respecté l'accord de cessez-le-feu.