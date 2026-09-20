Les calculs de Trump concernant l'Iran étaient erronés ; nous sommes prêts pour une guerre décisive

Selon l'agence de presse ABNA, le général de division Mohsen Rezaei, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale de notre pays, a annoncé dans un entretien avec la chaîne Al-Jazeera que les évaluations et les calculs du président américain concernant l'Iran étaient erronés et que la guerre avait commencé à l'instigation de Benjamin Netanyahou, Premier ministre du régime sioniste. Il est dans l'intérêt de Washington d'accepter les conditions de l'Iran pour sortir de la guerre, et les menaces de Donald Trump, président des États-Unis, ne donneront aucun résultat.

Déclarant que l'Iran est prêt pour une guerre décisive, il a souligné que Téhéran connaît les faiblesses de l'armée américaine et est plus que jamais préparé à faire face aux frappes aériennes de ce pays. L'Iran, après le retrait américain du mémorandum d'entente, est arrivé à la conclusion qu'il doit changer sa stratégie vis-à-vis de Washington.

Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale a également annoncé que l'Iran a récemment testé un missile antinavire près d'un porte-avions américain. Nous sommes sérieux dans la défense, et si nous sommes attaqués, nous ciblerons avec plus d'intensité les bases américaines et les intérêts de Washington dans la région.

Il a ajouté que les consultations avec les médiateurs du Qatar et du Pakistan se poursuivent et que l'Iran leur a annoncé ses conditions pour négocier. L'Iran est en contact avec le médiateur qatari, et ce médiateur a transmis à Washington les conditions de Téhéran pour l'arrêt de la guerre, et l'Iran attend la réponse de Trump à ces conditions.

Le général de division Rezaei a en outre souligné que les conditions de Téhéran comprennent la fin de la guerre sur tous les fronts, la libération des avoirs bloqués de l'Iran et la fin du blocus maritime. Les actions de l'Amérique et du régime sioniste permettent à l'Iran de se retirer du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.

Il a noté : l'Iran n'a jusqu'à présent pas pris de décision de se retirer du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, et cette question dépend du comportement de Washington. Téhéran reste fidèle à la fatwa du leader martyr de la révolution islamique et n'a pas changé sa doctrine nucléaire, mais on ne sait pas ce qui se passera à l'avenir.

Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale de l'Iran a conclu en disant : l'Iran veut la fin de la guerre entre l'Arabie saoudite et le Yémen, et les Yéménites veulent également parvenir à un accord avec Riyad.