Un responsable iranien : le niveau de préparation militaire de l'Iran a atteint son plus haut degré

Selon l'agence de presse ABNA, la chaîne Russia Al-Youm, citant un responsable iranien dont le nom et la fonction n'ont pas été mentionnés, a annoncé que les forces iraniennes ont porté leur préparation opérationnelle au plus haut niveau afin d'être prêtes à toute évolution ou aventure militaire possible.

Ce responsable iranien a également annoncé : des plans de réponse aux niveaux aérien, terrestre et maritime ont été préparés ; de manière à permettre la possibilité d'une réponse lourde, étendue et surprise aux forces et aux intérêts militaires de l'Amérique et d'Israël.