  1. Accueil
  2. service
  3. Iran

Un responsable iranien : le niveau de préparation militaire de l'Iran a atteint son plus haut degré

20 septembre 2026 - 09:38
Code d'info: 1867671
Source: ABNA
Un responsable iranien : le niveau de préparation militaire de l'Iran a atteint son plus haut degré

Un responsable iranien a annoncé : l'Iran a élevé le niveau de sa préparation militaire aux plus hauts degrés.

Selon l'agence de presse ABNA, la chaîne Russia Al-Youm, citant un responsable iranien dont le nom et la fonction n'ont pas été mentionnés, a annoncé que les forces iraniennes ont porté leur préparation opérationnelle au plus haut niveau afin d'être prêtes à toute évolution ou aventure militaire possible.

Ce responsable iranien a également annoncé : des plans de réponse aux niveaux aérien, terrestre et maritime ont été préparés ; de manière à permettre la possibilité d'une réponse lourde, étendue et surprise aux forces et aux intérêts militaires de l'Amérique et d'Israël.

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha