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Le Sardar Shekarchi : l'initiative dans le détroit d'Ormuz est entre les mains des forces armées iraniennes

20 septembre 2026 - 09:37
Code d'info: 1867669
Source: ABNA
Le Sardar Shekarchi : l'initiative dans le détroit d'Ormuz est entre les mains des forces armées iraniennes

Le porte-parole principal des forces armées a déclaré : la fausse affirmation du commandant du CENTCOM est une opération psychologique pour remonter le moral des soldats américains. L'initiative dans le détroit d'Ormuz reste entre les mains des puissantes forces armées iraniennes.

Selon l'agence de presse ABNA, le Sardar Abolfazl Shekarchi, porte-parole principal des forces armées, a déclaré dans un message : la projection et la fausse et ridicule affirmation du commandant du CENTCOM concernant l'escorte de pétroliers et la sortie d'un milliard de barils de pétrole au cours des 2 derniers mois est plutôt une opération psychologique échouée visant à remonter le moral des forces fatiguées et épuisées de l'armée terroriste américaine dans la région et à justifier les coûts financiers et humains excessifs de l'Amérique dans la région, qu'une réalité, et elle ne peut pas changer la réalité du retrait de l'armée agressive de ce pays de la région.

Il a souligné que l'initiative dans le détroit d'Ormuz reste entre les mains des puissantes forces armées iraniennes.

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