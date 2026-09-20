Réaction de Guterres aux attaques d'Ansarallah contre l'Arabie saoudite

Selon l'agence de presse ABNA, « António Guterres », secrétaire général des Nations Unies, dans un entretien avec la chaîne Al-Hadath, a réagi aux attaques d'Ansarallah contre l'Arabie saoudite et a affirmé que ces attaques sont condamnées.
Guterres a également ajouté : les attaques qui ciblent les navires saoudiens sont totalement inacceptables.
Le secrétaire général des Nations Unies a conclu en soulignant l'importance extrême du respect de la liberté de navigation, y compris dans le détroit de Bab-el-Mandeb.
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