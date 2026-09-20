Yahya Sari : nous avons ciblé des installations sensibles à Riyad et la compagnie Aramco à Yanbu

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al-Masira, les forces armées yéménites ont annoncé dans un communiqué deux opérations réussies en profondeur en Arabie saoudite.

Dans le communiqué des forces armées yéménites, lu par Yahya Sari, porte-parole des forces armées yéménites, il est dit : en réponse à la grande calomnie qui accuse le Yémen, terre de foi et de sagesse, de cibler La Mecque, et pour la défendre contre les insultes du Karoun d'aujourd'hui, la corne du diable, le Saoudien du Najd, et en réponse à l'agression continue de l'ennemi criminel saoudien contre notre cher peuple, en utilisant des chasseurs F-15 et Typhoon qui ont décollé des bases aériennes de Khamis Mushait et Taïf, ce qui a atteint jusqu'à présent 732 frappes aériennes et a laissé des martyrs et des blessés parmi les civils et causé la destruction d'infrastructures civiles, et en réponse aux mouvements de l'ennemi criminel saoudien pour cibler Sanaa, à la manière de Daech, par des tentatives d'explosions visant des civils ; les forces armées yéménites ont mené deux opérations militaires importantes en utilisant plusieurs missiles balistiques et drones.

Le porte-parole des forces armées yéménites a déclaré : la première opération a ciblé des cibles sensibles à Riyad, la capitale de l'ennemi saoudien. La deuxième opération a ciblé la compagnie Aramco à Yanbu. Les deux opérations, grâce au Tout-Puissant, ont été réussies et ont entraîné de vastes incendies dans les zones touchées.

Yahya Sari a annoncé : les forces armées yéménites soulignent que la propagande mensongère diffusée par les médias de l'ennemi saoudien selon laquelle nous ciblons des civils est sans fondement. Toute affirmation de ce genre n'est que le résultat d'interceptions ratées de la défense de l'ennemi saoudien.

Il a déclaré : les forces armées yéménites continuent d'imposer l'équation « siège contre siège » et « escalade contre escalade » et ciblent les centres de rassemblement des mercenaires saoudiens jusqu'à l'arrêt de l'agression et la fin du siège de notre cher pays.