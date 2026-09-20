Le secrétaire général du Hezbollah : la résistance est le seul moyen de libérer le territoire

Selon l'agence de presse ABNA, citant la chaîne Al-Mayadeen, le cheikh Naïm Qassem, secrétaire général du Hezbollah libanais, a déclaré : la résistance est le seul moyen de libérer le territoire, et la confrontation avec l'arrogance et Israël n'est possible que par la résistance.

Qassem a poursuivi : la résistance signifie ne pas accepter l'ennemi et combattre quand nous avons la capacité de combattre ; chacun selon sa position et son rôle.

Le secrétaire général du Hezbollah libanais a déclaré : même si cette affaire devait durer des jours ou des mois, nous vaincrons ; parce que nous avons résisté et empêché qu'ils atteignent leurs objectifs.

Il a ajouté : des fissures doivent apparaître, et l'ennemi doit être vaincu au niveau matériel, et avec détermination et fermeté aux côtés de notre peuple, nous pouvons atteindre le résultat souhaité.

Qassem a conclu : nous sommes détenteurs du droit et propriétaires de cette terre, et quels que soient les coûts, nous devons résister.