Fidan : Israël est la plus grande menace pour la stabilité de la Syrie

Selon l’agence de presse ABNA, Hakan Fidan, ministre des Affaires étrangères de Turquie, a déclaré mercredi qu’Israël constitue actuellement la « plus grande menace » pour la stabilité de la Syrie, car, selon lui, Israël considère les pays voisins puissants et stables comme une menace pour lui-même.

Fidan, s’entretenant avec des journalistes lors de son voyage à Damas et après sa rencontre avec al-Joulani, a déclaré : la menace qui a actuellement le plus grand potentiel de déstabiliser la Syrie est Israël.

Il a ajouté que les autres questions liées à la Syrie ont évolué dans une direction positive au cours des deux dernières années, mais qu’Israël n’a pas intérêt à ce que ses pays voisins soient puissants et stables et considère une telle situation comme une menace contre lui-même.

Fidan a déclaré : en raison de la définition qu’Israël donne à cette menace, il mène des actions déstabilisatrices contre ces pays.

L’agence de presse « Yeni Şafak » a rapporté que la rencontre du ministre des Affaires étrangères de Turquie avec al-Joulani a duré environ deux heures.