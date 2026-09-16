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Un membre d’Ansar Allah : l’allégation d’une attaque de l’armée yéménite contre La Mecque est un pur mensonge

16 septembre 2026 - 08:26
Code d'info: 1866222
Source: ABNA
Un membre d’Ansar Allah : l’allégation d’une attaque de l’armée yéménite contre La Mecque est un pur mensonge

Un membre du bureau politique du mouvement Ansar Allah, démentant les rapports concernant le ciblage de La Mecque par les forces yéménites, a souligné que ce mouvement est très sensible aux lieux saints.

Selon l’agence de presse Abna, « Mohammed al-Farah » a déclaré que les rumeurs diffusées selon lesquelles l’armée yéménite ciblerait La Mecque sont totalement sans fondement et mensongères.

Évoquant les sensibilités religieuses, tout en rejetant ces allégations, il a souligné que les Yéménites sont plus que quiconque sensibles à la préservation des lieux saints islamiques.

Al-Farah a ajouté que Riyad, dans le but de détourner l’opinion publique de ses défaites internes, recourt à l’utilisation de faux prétextes et à la mobilisation des musulmans pour obtenir des soutiens internationaux.

Il a qualifié la situation actuelle de l’Arabie saoudite de « véritable impasse », dans laquelle on tente, en créant des tensions, de cacher aux yeux du monde les problèmes structurels de ce pays.

Le membre du bureau politique d’Ansar Allah a considéré la voie de sortie de crise comme résidant dans « l’arrêt des agressions, la levée du blocus et le retour au calme », et a souligné que la seule issue à cette situation est d’abandonner le Yémen et de compenser les dommages causés par des années de guerre et de destruction.

En conclusion, il a averti que la poursuite de la voie actuelle et la demande de soutiens étrangers ne changeront pas les équations, et que quiconque cherche à intensifier les tensions sera responsable de ses conséquences.

Al-Farah a également noté que la poursuite de cette approche constitue une sorte d’« aventure avec la sécurité nationale et les infrastructures vitales et pétrolières de l’Arabie saoudite ».

« Hizam al-Assad », également membre du bureau politique d’Ansar Allah, a déclaré que les allégations de ciblage de La Mecque sont un mensonge déjà utilisé auparavant.

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