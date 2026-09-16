Un membre d’Ansar Allah : l’allégation d’une attaque de l’armée yéménite contre La Mecque est un pur mensonge

Selon l’agence de presse Abna, « Mohammed al-Farah » a déclaré que les rumeurs diffusées selon lesquelles l’armée yéménite ciblerait La Mecque sont totalement sans fondement et mensongères.

Évoquant les sensibilités religieuses, tout en rejetant ces allégations, il a souligné que les Yéménites sont plus que quiconque sensibles à la préservation des lieux saints islamiques.

Al-Farah a ajouté que Riyad, dans le but de détourner l’opinion publique de ses défaites internes, recourt à l’utilisation de faux prétextes et à la mobilisation des musulmans pour obtenir des soutiens internationaux.

Il a qualifié la situation actuelle de l’Arabie saoudite de « véritable impasse », dans laquelle on tente, en créant des tensions, de cacher aux yeux du monde les problèmes structurels de ce pays.

Le membre du bureau politique d’Ansar Allah a considéré la voie de sortie de crise comme résidant dans « l’arrêt des agressions, la levée du blocus et le retour au calme », et a souligné que la seule issue à cette situation est d’abandonner le Yémen et de compenser les dommages causés par des années de guerre et de destruction.

En conclusion, il a averti que la poursuite de la voie actuelle et la demande de soutiens étrangers ne changeront pas les équations, et que quiconque cherche à intensifier les tensions sera responsable de ses conséquences.

Al-Farah a également noté que la poursuite de cette approche constitue une sorte d’« aventure avec la sécurité nationale et les infrastructures vitales et pétrolières de l’Arabie saoudite ».

« Hizam al-Assad », également membre du bureau politique d’Ansar Allah, a déclaré que les allégations de ciblage de La Mecque sont un mensonge déjà utilisé auparavant.