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Poursuite des attaques d'artillerie de Tel-Aviv et destruction des infrastructures dans le sud du Liban

12 septembre 2026 - 21:05
Code d'info: 1864774
Source: ABNA
Poursuite des attaques d'artillerie de Tel-Aviv et destruction des infrastructures dans le sud du Liban

Des sources libanaises ont rapporté des attaques d'artillerie de l'armée du régime sioniste contre le sud du Liban.

Selon le rapport de l'agence de presse Abna, le correspondant d'Al-Manar a rapporté une attaque d'artillerie de l'armée du régime sioniste contre la région d'Ali al-Tahir ainsi que la localité de Beit Yahun dans le sud du Liban.

L'armée du régime sioniste a également bombardé à l'artillerie la région entre Haddatha et Haris.

D'autre part, l'armée du régime sioniste a également mené aujourd'hui samedi plusieurs opérations d'explosion dans la localité d'Al-Mansuri située dans le sud du Liban et a détruit les infrastructures de cette région.

Des militaires du régime sioniste ont également effectué une explosion similaire dans la localité d'Ainatha à Bint Jbeil.

Dans la région d'Al-Taybe à Marjayoun dans le sud du Liban, les militaires d'occupation ont également effectué une grande explosion et se sont livrés à des destructions.

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