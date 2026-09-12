Poursuite des attaques d'artillerie de Tel-Aviv et destruction des infrastructures dans le sud du Liban

Selon le rapport de l'agence de presse Abna, le correspondant d'Al-Manar a rapporté une attaque d'artillerie de l'armée du régime sioniste contre la région d'Ali al-Tahir ainsi que la localité de Beit Yahun dans le sud du Liban.

L'armée du régime sioniste a également bombardé à l'artillerie la région entre Haddatha et Haris.

D'autre part, l'armée du régime sioniste a également mené aujourd'hui samedi plusieurs opérations d'explosion dans la localité d'Al-Mansuri située dans le sud du Liban et a détruit les infrastructures de cette région.

Des militaires du régime sioniste ont également effectué une explosion similaire dans la localité d'Ainatha à Bint Jbeil.

Dans la région d'Al-Taybe à Marjayoun dans le sud du Liban, les militaires d'occupation ont également effectué une grande explosion et se sont livrés à des destructions.