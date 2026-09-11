L’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei et sa maîtrise des sciences contemporaines ; une approche fondée sur une vision civilisationnelle

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Parmi les domaines dans lesquels l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei aurait acquis une connaissance approfondie figurent les start-up, les entreprises fondées sur la connaissance et les entreprises technologiques, le système de santé et les questions démographiques, ainsi que le logement et l’urbanisme, avec une attention particulière portée aux villes productives équipées de technologies modernes et à l’Internet des objets. Les questions économiques, notamment celles liées à l’économie numérique et aux cryptomonnaies, ainsi que l’étude de l’Occident et d’autres domaines contemporains figureraient également parmi ses centres d’intérêt.

Selon les témoignages rapportés, l’un des aspects les plus remarquables de cette connaissance réside dans la manière dont ces nouveaux domaines du savoir sont appréhendés à travers une perspective de « construction civilisationnelle » et de fiqh civilisationnel. Certains de ses proches affirment ainsi qu’il dispose d’informations précises sur ces sujets et que son niveau de connaissance se situe « à la frontière du savoir ».

L’intérêt qu’il porterait aux sciences et aux technologies contemporaines aurait également conduit certains spécialistes du pays à présenter sa période de direction comme pouvant marquer le début de l’émergence d’un « nouveau Cheikh Bahai ». Selon ces spécialistes, l’objectif serait de tirer parti des discussions liées aux technologies et de mettre en place une nouvelle organisation permettant d’imprimer une dynamique particulière à cette période.

Une connaissance approfondie de l’agriculture et des secteurs stratégiques

Certains de ses proches, évoquant son niveau de connaissance dans différents domaines, qualifient d’« étonnante » sa maîtrise des questions liées à l’agriculture et aux capacités nationales dans ce secteur. Cette connaissance, selon leurs témoignages, ne se limiterait pas aux grandes lignes, mais engloberait des détails tels que les différentes variétés de semences de blé et le rendement de chacune d’elles, la diversité des méthodes de gestion des bassins versants dans les différentes régions du pays, ainsi que les différentes questions liées à l’eau.

Sa connaissance des secteurs du pétrole, du gaz et de la pétrochimie est également citée parmi les domaines dans lesquels il disposerait d’une importante maîtrise.

Un autre aspect de cette démarche concerne la mise en relation de groupes d’élites actifs dans différents domaines innovants et technologiques avec des responsables de haut niveau dans les différents secteurs. Alors qu’il n’exerçait aucune responsabilité officielle dans le pays, il aurait ainsi contribué à rapprocher les spécialistes et les responsables afin que leurs idées et leurs projets puissent être plus rapidement mis en œuvre et contribuer à la résolution de problèmes dans le système islamique.

L’un de ses collaborateurs dans les activités liées aux élites explique cette démarche à travers un exemple : un responsable de la Fondation économique Kowsar, active notamment dans la production alimentaire, pouvait être mis en relation avec un professeur d’université ayant mené des recherches dans le domaine des semences, notamment sur leur optimisation et l’augmentation de leur vitesse de germination.

Former des spécialistes capables d’aborder les sciences contemporaines selon une approche civilisationnelle

Au cours d’environ quinze années d’enseignement supérieur en jurisprudence islamique et en fondements de la jurisprudence, l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei aurait également contribué à former des étudiants capables, parallèlement à leur connaissance des méthodes de déduction juridique islamique, d’aborder les problèmes des sciences contemporaines selon une approche scientifique et civilisationnelle.

Dans les écoles religieuses placées sous sa direction, des groupes spécialisés auraient ainsi été constitués dans différents domaines, notamment le fiqh économique. Ses étudiants seraient également tenus de présenter des articles spécialisés sur différents sujets contemporains, parmi lesquels le fiqh économique et le fiqh de la sécurité.

La « vision civilisationnelle » constituerait ainsi l’un des axes fondamentaux de son approche des différentes sciences. Certains juristes membres de l’Assemblée des experts ont souligné cette caractéristique, l’un d’entre eux déclarant : « Je le considère, du point de vue civilisationnel, comme très différent des autres savants et juristes. »

Des professeurs d’université ont également évoqué cette approche à propos de la question du logement. Selon l’un de ces témoignages, l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei disposait de critères précis pour évaluer les propositions dans ce domaine, critères qui incluaient également des considérations liées aux exigences civilisationnelles et culturelles. Ainsi, lorsqu’une proposition ou un modèle lui était présenté, il était attentif à déterminer dans quelle mesure celui-ci correspondait à ces exigences ou s’en éloignait.

Les prochaines parties de cette série examineront d’autres dimensions du parcours scientifique et exécutif de l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei.

Sources :

Entretien avec l’hojjat al-islam Mohammad Haji Abolqasem Dolabi, membre de l’Assemblée des experts

Entretien avec Farid al-Din Haddad Adel, beau-frère de l’ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei

Entretien avec l’ingénieur Seyyed Amir Hossein Kamali, membre fondateur de l’Institut d’études stratégiques sur la ville islamique

Seyyed Ali Asghar Hosseini / Agence de presse AhlulBayt (ABNA)

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