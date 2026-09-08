Les solutions du Coran pour préserver la cohésion et la puissance de la société

Selon le Coran, comme le montrent le destin des peuples de ‘Âd et de Thamûd ainsi que l’expérience historique d’Al-Andalus, l’effondrement des sociétés ne commence pas seulement par l’affaiblissement de leur puissance extérieure. La division, l’éloignement des valeurs religieuses et morales et la négligence du maintien d’une préparation militaire peuvent également éroder les fondements de leur puissance de l’intérieur et ouvrir la voie à leur effondrement.

Code d'info: 1863259