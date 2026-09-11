Baghaï : la crédibilité de l’AIEA menacée par la politisation de son rôle dans le dossier nucléaire iranien

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Baghaï a écrit sur le réseau X que le directeur général de l’AIEA avait transformé les rapports techniques d’une institution dont la crédibilité repose sur son expertise, son impartialité et son indépendance en éléments servant à alimenter des récits de menace et des démarches politiques et juridiques contre un pays.

Selon le responsable iranien, lorsque les rapports de l’AIEA ne permettent plus de clarifier les ambiguïtés techniques, mais deviennent au contraire des éléments utilisés pour construire des récits de menace et des dossiers politiques et juridiques, la frontière entre le « contrôle technique » et la préparation d’une agression militaire est dangereusement effacée.

Baghaï a souligné que cette situation ne constituait pas seulement une atteinte à la réputation de l’AIEA ou de son directeur général. Selon lui, c’est l’un des principaux atouts de l’Agence qui est en jeu : sa crédibilité en tant qu’autorité impartiale et indépendante.

Il a averti que lorsque la crédibilité technique et institutionnelle est sacrifiée au profit d’agendas politiques, l’AIEA risque de devenir un instrument permettant de présenter une agression comme logique, voire légitime, et d’en faciliter la réalisation. Il a qualifié cette situation d’« échec institutionnel profond ».

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a également dénoncé le risque de voir l’Agence devenir un « partenaire » dans la préparation politique d’une guerre illégale et sélective menée au service des intérêts et des ambitions d’un régime génocidaire, qui demeure, selon lui, le principal obstacle à l’établissement d’un Moyen-Orient exempt d’armes de destruction massive.

La responsabilité dans la préparation des prétextes à la guerre

Baghaï a insisté sur le fait qu’une institution chargée de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales ne devrait jamais participer à la chaîne qui conduit à la fabrication de prétextes à la guerre.

Il a également estimé que, lorsqu’il est question d’établir les responsabilités liées à une agression militaire et aux crimes de guerre, la responsabilité ne doit pas être limitée à ceux qui ordonnent ou exécutent directement les attaques. Elle doit également concerner ceux qui contribuent sciemment à créer les fondements politiques et juridiques destinés à justifier une agression.

Selon Baghaï, ceux qui présentent des évaluations erronées comme une base crédible pour l’adoption de mesures coercitives, créant ainsi les conditions d’une agression ou contribuant à la présenter comme légitime, ne peuvent échapper à leur responsabilité quant aux conséquences de leurs actes.

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