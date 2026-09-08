L’Iran annonce la capture d’un sous-marin autonome américain à l’entrée du détroit d’Ormuz

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon un communiqué de la marine du Corps des gardiens de la Révolution islamique, les combattants de la force navale du CGRI, « avec l’aide particulière de Dieu Tout-Puissant », sont parvenus à prendre le contrôle d’un sous-marin autonome américain dans les premières heures de la journée, à l’entrée du détroit d’Ormuz.

Les forces iraniennes ont indiqué que l’opération avait été menée grâce à une combinaison d’activités de renseignement et de contrôle opérationnel. Elles ont également annoncé que des images du sous-marin capturé seraient publiées dans les prochaines heures.

Dive-LD : un sous-marin autonome de haute technologie

Le sous-marin autonome Dive-LD est fabriqué par l’entreprise américaine Anduril Industries. La première unité de ce système a été livrée en 2025 à l’unité chargée des systèmes sous-marins autonomes de la marine américaine.

Mesurant environ 5,8 mètres de long et pesant près de trois tonnes, le Dive-LD est conçu pour effectuer de manière autonome des missions prolongées en eaux profondes.

Selon les caractéristiques communiquées par son fabricant, ce véhicule sous-marin peut fonctionner pendant une période pouvant atteindre dix jours et descendre jusqu’à une profondeur de 6 000 mètres.

Grâce à sa conception modulaire et à l’utilisation de composants fabriqués notamment par impression 3D, le système peut être rapidement équipé de différents capteurs et charges utiles en fonction de la mission.

Des capacités multiples dans les opérations sous-marines

Parmi les principales missions auxquelles le Dive-LD peut être destiné figurent la surveillance et la reconnaissance sous-marines, la cartographie des fonds marins, la détection des mines, l’inspection des câbles et des pipelines sous-marins, l’appui aux opérations de lutte anti-sous-marine ainsi que la transmission d’informations.

L’un de ses principaux atouts réside dans la combinaison de son autonomie, de sa capacité à rester longtemps en opération et de sa flexibilité, permettant de l’adapter à différents types de missions.

Les tensions se poursuivent autour du détroit d’Ormuz

Cette capture intervient dans un contexte de fortes tensions militaires et stratégiques dans la région du golfe Persique et autour du détroit d’Ormuz.

Le 28 février, les États-Unis et le régime sioniste ont lancé une nouvelle agression contre l’Iran, à laquelle les forces iraniennes ont répondu pendant 40 jours par des attaques visant des objectifs militaires américains et du régime sioniste.

En avril, Washington a imposé un blocus naval à l’Iran après, selon le récit présenté dans cette source, avoir subi une défaite sur le champ de bataille et l’échec des négociations d’Islamabad.

Le 7 juillet, le président américain Donald Trump a annoncé unilatéralement la fin du mémorandum d’entente conclu avec l’Iran en juin et la reprise des attaques contre plusieurs localités du sud du pays.

De son côté, l’Iran maintient des restrictions de guerre sur le transit dans le détroit d’Ormuz et conditionne sa réouverture à la cessation définitive de l’agression américaine, à la levée du blocus naval et des sanctions, à la restitution de ses avoirs gelés ainsi qu’à l’indemnisation des dommages causés.

Ces restrictions ont contribué, selon la source, à la hausse des prix de l’essence aux États-Unis et à l’accroissement des pressions sur le commerce international et les marchés de l’énergie.

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