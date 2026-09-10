Yahya Saree a annoncé : 54 frappes aériennes saoudiennes sur le Yémen au cours des 12 dernières heures

Selon l'agence de presse Abna, citant Al-Masirah, Yahya Saree, porte-parole des forces armées du Yémen, a annoncé que les avions de combat saoudiens ont effectué 54 frappes aériennes contre plusieurs provinces de ce pays au cours des 12 dernières heures.

Il a déclaré que ces attaques ont ciblé les provinces d'Al-Jawf, Marib, Taiz, Al-Hudaida, Saada et Al-Baida.

Selon le porte-parole militaire d'Ansarullah du Yémen, ces attaques ont été menées à l'aide d'avions de combat F-15SA qui ont décollé de la base aérienne du roi Khalid à Khamis Mushait.

Il a également annoncé qu'un avion de combat Typhoon a décollé de la base du roi Fahd dans la ville de Taïf et a mené une attaque contre la province d'Al-Jawf.

Yahya Saree a souligné que les attaques et agressions continues contre le Yémen ne resteront pas sans réponse et sans châtiment.

Parallèlement, les médias saoudiens ont annoncé que des sirènes d'alarme ont retenti à Abha et Khamis Mushait, dans le sud de l'Arabie saoudite.

D'autre part, le ministère de la Santé de Sanaa a annoncé que le nombre de martyrs de l'attaque de l'ennemi saoudien contre la prison d'Al-Jawf est passé à 32 personnes.