Ghalibaf s'est moqué de l'Amérique suite à la récente prouesse des forces armées de notre pays !

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, Mohammad Baqer Ghalibaf, président du Conseil consultatif islamique, a publié mardi soir un message sur l'un des réseaux sociaux, dans lequel il a ajouté avec ironie sur une image que le robot sous-marin intelligent (UUV) le plus perfectionné des États-Unis a été pris au dépourvu et capturé par la marine du CGRI.