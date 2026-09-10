Mokhber : Trump, après la capture du drone américain, comprendra à quelle puissance il a affaire

Selon l'agence de presse Abna, le conseiller du Guide suprême de la Révolution, en publiant un post sur l'un des réseaux sociaux, a écrit : Au début des années quatre-vingt-dix, l'Iran a capturé le RQ-170 et, moins d'une décennie plus tard, est devenu une puissance majeure dans le domaine des drones dans le monde.

Il a ajouté : Maintenant, un drone américain peut devenir une opportunité pour un nouveau bond dans les systèmes autonomes. Trump aurait mieux fait, avant de limoger les généraux expérimentés du Pentagone, de leur demander à qui il avait affaire.