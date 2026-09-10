La Première ministre islandaise : La carte de Trump est absurde

Selon l'agence de presse Abna, citant Anadolu, la Première ministre islandaise, en réaction à la publication d'une carte par Donald Trump montrant l'Islande et plusieurs autres pays sous le drapeau américain, l'a qualifiée d'« insultante » et d'« absurde ». Le gouvernement islandais avait également convoqué précédemment l'ambassadeur américain pour une protestation officielle.

Kristrún Frostadóttir, Première ministre islandaise, a déclaré : de mon point de vue, l'implication de ce que nous voyons est absurde.

Elle a ajouté : il n'y a rien de drôle ou de normal à plaisanter sur la souveraineté des pays.

Trump avait publié sur le réseau social Truth Social une carte montrant les États-Unis, le Canada, le Groenland, l'Islande, le Mexique, l'Amérique centrale et les pays des Caraïbes aux couleurs du drapeau américain et avait nommé toute cette région « États-Unis d'Amérique ».

Frostadóttir a déclaré que l'ambassadeur américain avait été convoqué au ministère islandais des Affaires étrangères pour qu'il soit parfaitement clair que, de notre point de vue, cette mesure est totalement inacceptable.

La ministre islandaise des Affaires étrangères, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, a également souligné le soutien de son pays au Groenland et à sa population et a déclaré que Reykjavik continuerait à se tenir aux côtés de la population du Groenland.

Elle a en même temps déclaré que l'Islande souhaitait maintenir sa coopération avec les États-Unis dans des domaines tels que le commerce et la défense. La Première ministre islandaise a également souligné que les relations directes des deux pays n'ont jusqu'à présent pas rencontré de problème sérieux, mais que le post de Trump ne doit pas être considéré comme insignifiant.