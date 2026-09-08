Le rôle stratégique de l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei dans le développement du front de la Résistance

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : La création, l’élargissement et le développement du front de la Résistance, ainsi que les efforts déployés au fil des années pour renforcer son influence aux niveaux régional et international dans différents domaines, constituent des réalités qui ne nécessitent guère d’explication. Toutefois, le rôle de l’ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei dans la gestion et le développement stratégique du front de la Résistance demeure parmi les aspects les moins connus de cette évolution.

Cette influence est telle que certains acteurs du front de la Résistance et des mouvements islamiques déclarent : « En Iran, personne ne sait ce que fait l’ayatollah Mojtaba, mais les membres du Hezbollah et des mouvements islamiques le connaissent très bien. »

La tenue de nombreuses réunions de plusieurs heures avec le martyr Sayyed Hassan Nasrallah et le général martyr Qassem Soleimani, ainsi que sa participation à certaines de ces réunions en qualité de représentant du Guide martyr de la Révolution islamique, constituent, selon ces témoignages, un exemple de sa maîtrise des questions stratégiques et de commandement liées au front de la Résistance.

Une stratégie de continuité au sein du Hezbollah

L’une des politiques stratégiques mises en œuvre sous la gestion de l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei au sein du Hezbollah au Liban consistait à désigner des successeurs pour les différents niveaux de responsabilité. L’objectif était de permettre aux structures exécutives, de commandement et opérationnelles de poursuivre leurs activités à chaque niveau en cas de martyre d’un commandant.

C’est dans le cadre de cette planification que les membres du Hezbollah au Liban considèrent aujourd’hui le cheikh Naïm Qassem comme un « présent et un cadeau » de l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei au Hezbollah. Certains acteurs du front de la Résistance vont jusqu’à considérer le cheikh Naïm Qassem comme une sorte de disciple de l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei.

Des réunions consacrées aux questions de la Résistance

Les réunions présidées par l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei sont décrites comme particulièrement rigoureuses en matière de ponctualité, tant pour leur début que pour leur conclusion. Les personnes ayant participé à ses réunions au cours des dernières décennies en témoignent.

Cependant, ses rencontres avec le cheikh Naïm Qassem comptaient parmi les rares réunions organisées à plusieurs reprises sans limitation de durée, ce qui témoignerait de l’importance qu’il accordait aux questions liées à la Résistance. Ces réunions se seraient notamment multipliées au cours des seize mois séparant la nomination de Naïm Qassem de son élection à la tête du système de la République islamique.

Une analyse précoce de la situation en Syrie

Selon le témoignage de l’un de ses élèves, lorsque celui-ci s’était réjoui de la disparition de Daech en Syrie et l’avait interprétée comme un signe de stabilité du gouvernement syrien, l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei lui aurait répondu : « La Syrie ressemble à des allumettes empilées les unes sur les autres. »

Selon ce témoignage, cette phrase, prononcée plusieurs années avant les événements qui ont conduit à la chute du gouvernement syrien, aurait révélé une analyse précoce de la fragilité de la situation dans ce pays.

Une activité qui dépassait le cadre du Liban, de la Palestine, de la Syrie et du Yémen

Cette gestion stratégique des activités liées au front de la Résistance ne se serait pas limitée au Liban, à la Palestine, à la Syrie ou au Yémen.

Certains acteurs du mouvement islamique en Azerbaïdjan déclarent à ce sujet : « En tant que mouvement islamique d’Azerbaïdjan, nous lui adressions nos lettres et nos rapports. Les responsables concernés se rendaient également auprès de lui sur cette question, et il prenait les décisions nécessaires. Certains autres groupes issus des mouvements islamiques étaient également placés sous la supervision de l’ayatollah Mojtaba. »

Dans les prochaines parties de cette série, d’autres dimensions du parcours scientifique et des responsabilités exécutives de l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei seront examinées.

Sources :

Entretien avec le religieux Seyyed Amirhossein Alavi Gorgani, petit-fils du grand ayatollah Alavi Gorgani et ancien élève de l’ayatollah Mojtaba Khamenei.

Entretien avec M. Eskandar Hosseinov, directeur de la Fondation Nour en Azerbaïdjan.

Seyyed Ali Asghar Hosseini / Agence de presse AhlulBayt (ABNA)

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