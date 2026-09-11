À Ljubljana, 5 000 manifestants dénoncent le spectaculaire virage pro-sioniste de la Slovénie

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) :

Dès mercredi matin, les quartiers étudiants de Ljubljana, capitale slovène, ainsi que les façades de plusieurs bâtiments de la ville, se sont couverts d’affiches appelant à un rassemblement à 18 heures devant l’ambassade du régime sioniste. Dans le même temps, des bus organisés par différents groupes et associations ont convergé vers la capitale depuis plusieurs villes du pays.

À l’heure prévue, environ 5 000 manifestants, selon les organisateurs, se sont rassemblés devant le bâtiment placé sous haute surveillance. Les participants brandissaient les drapeaux slovène, palestinien et libanais et portaient des pancartes appelant notamment à se tenir « ensemble pour la paix et la Palestine » et affirmant que « le génocide n’est pas de la légitime défense ».

À quelques mètres seulement, Gideon Sa’ar, ministre des Affaires étrangères du régime sioniste, inaugurait la première ambassade résidente de ce régime dans l’histoire de la Slovénie. Il signait également avec son homologue slovène, Toni Kaiser, un programme de coopération couvrant l’éducation, les sciences, la culture, la jeunesse et le sport.

Le spectaculaire virage de la Slovénie

Cette évolution intervient après un profond changement de la politique slovène à l’égard du régime sioniste. Jusqu’à récemment, Ljubljana figurait parmi les capitales européennes les plus critiques à l’égard de la guerre contre Gaza.

En 2024, le gouvernement de l’ancien Premier ministre Robert Golob avait reconnu l’État de Palestine et qualifié de génocide la guerre menée contre Gaza. En 2025, il avait également déclaré indésirables Benjamin Netanyahu, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, tout en imposant une interdiction totale du commerce des armes avec le régime sioniste, faisant de la Slovénie le premier pays de l’Union européenne à prendre une telle mesure.

Un responsable du régime sioniste avait alors tourné cette décision en dérision, affirmant que celui-ci n’achetait même pas « une épingle » à Ljubljana et que l’interdiction était donc essentiellement symbolique.

La portée politique de cette décision résidait toutefois dans le fait que la Slovénie avait agi indépendamment, sans attendre l’émergence d’un consensus européen. Une semaine plus tard, Ljubljana avait également interdit l’importation de produits provenant des colonies sionistes établies dans les territoires palestiniens occupés.

Le contexte européen a depuis profondément changé. Après 16 années au pouvoir, Viktor Orbán a perdu les élections hongroises d’avril dernier face à Peter Magyar et à son parti Tisza, qui a remporté plus des deux tiers des sièges du Parlement. Avec ce changement, le régime sioniste a perdu l’un de ses alliés les plus proches au sein de l’Union européenne, alors que Budapest avait à plusieurs reprises contribué à bloquer des positions communes européennes à son encontre.

Les décisions relevant de la politique étrangère commune de l’Union européenne, notamment les sanctions ou certaines mesures diplomatiques, nécessitent en effet l’unanimité des États membres. Même un petit pays dispose ainsi d’une capacité juridique de blocage comparable, sur ce point, à celle des plus grands États européens.

C’est dans ce contexte que le gouvernement de Janez Janša semble progressivement reprendre un rôle auparavant joué par le gouvernement d’Orbán. Conservateur et atlantiste, Janša entretient depuis plusieurs années des relations personnelles avec Donald Trump et son gouvernement affiche désormais ouvertement son rapprochement avec le régime sioniste.

Le ministre slovène des Affaires étrangères a ainsi déclaré devant le Parlement que son pays ne condamnait désormais plus le régime sioniste et ne portait plus de jugement moral à son égard.

Après son arrivée au pouvoir à la suite des élections de mars dernier, Janša a notamment fait retirer le drapeau palestinien d’un bâtiment gouvernemental, affirmant que la Slovénie n’avait pas vocation à arborer les drapeaux d’autres pays. Il a également annulé en bloc plusieurs décisions du gouvernement précédent, en affirmant que celles-ci avaient causé d’importants dommages économiques au pays.

Ces changements interviennent alors que des débats ont également émergé en Slovénie autour d’une possible implication de la société israélienne de renseignement privé Black Cube dans les dernières élections. Cette entreprise aurait mené une campagne contre l’ancien gouvernement à travers des sites anonymes, de faux comptes et des opérations d’usurpation d’identité. Ces accusations sont ensuite devenues un thème important du discours de l’opposition.

Un gouvernement face à une rue mobilisée

Quelques heures avant la manifestation de mercredi, l’étudiant Aljoša Toblak a déclaré au quotidien libanais Al-Akhbar que les Slovènes ne pouvaient pas accepter l’ouverture d’une ambassade représentant un gouvernement accusé de génocide.

Il souligne également que le président slovène continue d’adopter des positions favorables à la Palestine, alors que le gouvernement évolue dans la direction opposée.

Selon Toblak, les choix de Janez Janša répondent avant tout à des calculs politiques. Il estime que le Premier ministre fait preuve d’un « fort opportunisme » et considère que la coopération avec le régime sioniste pourrait être avantageuse pour la Slovénie.

Certains manifestants voient également dans ce rapprochement une forme de règlement de dettes politiques remontant à la période précédant les élections.

Pour Toblak, malgré l’ampleur des manifestations, le gouvernement reste dans une logique de déni et réduit la mobilisation à l’action de forces de gauche. Il estime que la société slovène est désormais profondément divisée entre deux camps politiques, dont les bases électorales restent largement fidèles à leur propre camp, quelles que soient les controverses.

Cette polarisation offre ainsi à Janša une marge de manœuvre importante pour poursuivre une politique étrangère à laquelle une partie considérable de la société slovène s’oppose.

« J’espère simplement que la Slovénie ne deviendra pas un pays qui coopère avec le régime sioniste », résume Toblak.

Mais cette perspective pourrait être difficile à éviter. Le nouvel accord signé entre Sa’ar et Kaiser concerne notamment l’éducation, les sciences et la jeunesse, soit précisément les domaines dans lesquels les mobilisations étudiantes en faveur de la Palestine se sont développées en Slovénie et ailleurs dans le monde.

En mai 2024, des étudiants de la Faculté des sciences sociales de l’Université de Ljubljana avaient ainsi occupé le hall principal de l’établissement et maintenu leur mobilisation jusqu’à ce que la direction réponde à leurs revendications. D’autres étudiants avaient manifesté dans le port de Koper contre un navire soupçonné de transporter une cargaison militaire destinée au régime sioniste.

L’université, prochain terrain de confrontation ?

Le mouvement étudiant mondial en faveur de la Palestine avait déjà suscité de violentes réactions de la part des autorités du régime sioniste. En avril 2024, Benjamin Netanyahu avait publié une vidéo en anglais dans laquelle il qualifiait les mobilisations dans les grandes universités américaines de manifestations antisémites et les comparait aux événements survenus dans les universités allemandes dans les années 1930.

En juillet de la même année, lors de son discours devant le Congrès américain, il avait également cité nommément les présidents de Harvard, de l’Université de Pennsylvanie et du Massachusetts Institute of Technology.

Ces attaques avaient été suivies de mesures concrètes aux États-Unis, notamment des enquêtes fédérales, des menaces de suspension de financements et des procédures visant des étudiants étrangers pouvant aller jusqu’à l’expulsion.

La nouvelle coopération universitaire entre Ljubljana et le régime sioniste pourrait désormais ouvrir la voie à une version plus limitée de cette approche en Slovénie. Elle pourrait notamment passer par une nouvelle définition administrative de l’antisémitisme incluant certaines critiques du régime sioniste, puis par des restrictions concernant les coopérations scientifiques et les échanges étudiants, voire par des mesures disciplinaires présentées comme destinées à protéger les étudiants juifs.

De telles mesures ne nécessiteraient pas nécessairement l’adoption d’une nouvelle loi. Elles pourraient être mises en œuvre par une directive ministérielle ou une décision des autorités universitaires.

Face à cette évolution, deux partis d’opposition au Parlement slovène ont demandé l’ouverture d’une procédure constitutionnelle contre Janša. Ils estiment que la Slovénie a perdu une partie de sa souveraineté en matière de politique étrangère et que celle-ci est désormais mise au service des intérêts du régime sioniste.

Compte tenu de la majorité dont dispose actuellement le gouvernement slovène, cette initiative a toutefois peu de chances d’aboutir.

Le véritable test de la nouvelle orientation de Ljubljana pourrait intervenir lors du premier vote européen sensible nécessitant l’unanimité ou de la première mesure disciplinaire prise contre un étudiant slovène en raison de son engagement en faveur de la Palestine.

Ce sera alors l’occasion de déterminer si la « nouvelle Slovénie » constitue un investissement politique réussi pour le régime sioniste ou si ce rapprochement restera limité à un bruit diplomatique et à des déclarations de soutien sans conséquences durables.

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