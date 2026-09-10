Selon l'agence de presse Abna, citant Russia Al-Youm, le correspondant du réseau américain CBS News a reconnu que plusieurs avions militaires de ce pays ont été endommagés lors des attaques nocturnes de l'Iran contre la base aérienne de Muwaffaq al-Salti en Jordanie.

« Jennifer Jacobs », correspondante de CBS News, a rapporté qu'un avion A-10 Thunderbolt a été touché lors de l'attaque de l'Iran, entraînant la perte de l'une de ses ailes.

Elle a ajouté qu'environ huit jets de combat F-15 ont subi des dommages mineurs avant de retourner en service.

Selon l'affirmation de cette correspondante américaine, lors de cette attaque, les forces américaines en Jordanie ont tiré plus de 30 missiles Patriot pour défendre la base contre les attaques de l'Iran.

Ces dommages aux chasseurs américains se sont produits après l'attaque agressive de ce pays contre cinq pétroliers iraniens en représailles au ciblage par l'Iran de navires de guerre de la marine américaine.

Les responsables américains ont exprimé leur inquiétude quant à l'épuisement rapide des stocks de missiles Patriot et d'autres munitions militaires de précision de l'armée de ce pays ; une inquiétude qui se reflète dans divers rapports depuis des semaines.