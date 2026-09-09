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Corps des Gardiens de la Révolution islamique : Le combat puissant se poursuivra

9 septembre 2026 - 09:51
Code d'info: 1863399
Source: ABNA
Corps des Gardiens de la Révolution islamique : Le combat puissant se poursuivra

Le service de relations publiques du Corps des Gardiens de la Révolution islamique a annoncé dans un communiqué : Les hangars de maintenance, de préparation et les sites de déploiement des chasseurs F-35, F-16, F-15 ainsi que les abris pour chasseurs ont été pris pour cibles.

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, le service de relations publiques du Corps des Gardiens de la Révolution islamique a annoncé dans un communiqué : Les hangars de maintenance, de préparation et les sites de déploiement des chasseurs F-35, F-16, F-15 ainsi que les abris pour chasseurs ont été pris pour cibles.

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