Corps des Gardiens de la Révolution islamique : Le combat puissant se poursuivra

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, le service de relations publiques du Corps des Gardiens de la Révolution islamique a annoncé dans un communiqué : Les hangars de maintenance, de préparation et les sites de déploiement des chasseurs F-35, F-16, F-15 ainsi que les abris pour chasseurs ont été pris pour cibles.
9 septembre 2026 - 09:51
Code d'info: 1863399
Source: ABNA
Le service de relations publiques du Corps des Gardiens de la Révolution islamique a annoncé dans un communiqué : Les hangars de maintenance, de préparation et les sites de déploiement des chasseurs F-35, F-16, F-15 ainsi que les abris pour chasseurs ont été pris pour cibles.
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