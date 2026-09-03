Selon l’agence de presse ABNA citant le site Binance, Marco Rubio, secrétaire d’État américain, a répété aujourd’hui, mercredi, les positions ayant échoué de son pays contre Téhéran, en affirmant : « Les pays qui aident l’Iran à générer des revenus seront sanctionnés. »

Selon ce média, le secrétaire d’État américain a également affirmé que Washington continuerait d’agir contre les attaques iraniennes contre les navires !

Marco Rubio a déclaré : « Malheureusement, concernant l’Iran, nous ne partageons pas le point de vue des Russes et du système russe sur la situation. Aucune des mesures prises par d’autres à l’encontre de l’Iran n’entravera en rien notre capacité à prendre les mesures nécessaires pour protéger l’Amérique. Cependant, il est clair qu’en ce qui concerne les actions de l’Iran, nous ne sommes pas nécessairement alignés sur la position russe à ce sujet. Mais la Russie et Poutine lui-même sont aux prises avec leurs propres problèmes ; des problèmes qui, je pense, accaparent une grande partie de son temps et de son attention — comme la guerre avec l’Ukraine et, honnêtement, les effets des frappes ukrainiennes associées aux sanctions sur l’économie russe. Le monde entier veut davantage de systèmes d’interception. Cela est devenu la priorité défensive numéro un dans le monde entier — non seulement pour l’Ukraine, mais pour le monde entier. Les pays du Moyen-Orient (Asie occidentale) les veulent également. Je dois rappeler que les États-Unis ont aussi leurs propres besoins ; nous avons nos propres exigences et besoins en matière de défense. Et avant de pouvoir aider les autres, nous devons nous assurer que nos réserves sont toujours à un niveau suffisant. »

En répétant les positions mensongères et éculées de son pays pour tenter d’apaiser une partie de l’environnement économique affecté par l’agression coûteuse de Trump contre l’Iran, il a affirmé : « Il ne s’agit pas seulement de punir l’Iran. Il s’agit de les empêcher d’avoir accès à des ressources financières. Aucun pays ne devrait aider l’Iran à contourner les sanctions. Aucun pays ne devrait les aider à mettre en place des mécanismes leur permettant de générer des revenus — des revenus qui seront ensuite utilisés pour fabriquer des armes nucléaires ! Si un pays décide de le faire, nous serons contraints de le sanctionner également ! Ils continuent de tirer sur des cibles et d’ouvrir le feu sur des navires. Par conséquent, nous continuerons à cibler les menaces immédiates pour nos forces et la navigation mondiale dans ces détroits ! Les détroits resteront ouverts et ne seront pas sous contrôle iranien ! »