JD Vance : Trump envoie un message à l'Iran

Selon l'agence de presse ABNA citant C-SPAN, « JD Vance », vice-président des États-Unis, aujourd'hui lundi, répondant à la question d'un journaliste : « Trump a publié une vidéo créée par intelligence artificielle montrant le bombardement de l'île de Khark. Pourquoi a-t-il fait cela ? », a affirmé : Trump aime exprimer des choses sur les réseaux sociaux. Il envoie un message aux Iraniens.

Le vice-président américain a poursuivi : Nous savons qu'ils continuent de tirer sur la navigation commerciale. Nous disposons encore de nombreux moyens pour empêcher l'Iran de tirer sur les navires marchands. Le président veut dire : arrêtez cela, ou vous ferez face aux conséquences !

En tentant de rejeter le problème de la pénurie de munitions dans l'armée de son pays due à l'agression contre l'Iran, il a affirmé : À cause de Biden, nous avons une pénurie de munitions maintenant, pas à cause de la guerre avec l'Iran !

À cause de Biden, nous avons une pénurie de munitions maintenant, pas à cause de la guerre avec l'Iran.

Ceci alors que Trump a publié tôt ce matin, lundi, sur son compte du réseau social Truth Social, une courte vidéo montrant des bombardements, des explosions et un vaste incendie sur les réserves pétrolières de l'île de Khark. La réaction du PDG de la Société nationale iranienne du pétrole à la vidéo créée par IA de Trump était : Les tweets de Trump sont ridicules, et la situation à Khark est calme et normale.