Nous sommes prêts pour un partenariat à long terme avec l'Union économique eurasienne

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant l'ambassade d'Iran en Biélorussie, Mohammad Reza Aref, dans ce message qui a été lu vendredi soir lors de cette réunion en présence des Premiers ministres et des hauts responsables de l'Union économique eurasienne à Minsk par l'ambassadeur de notre pays en Biélorussie, a ajouté : L'Iran est prêt à participer en tant que partenaire actif, fiable et à long terme sur la voie du développement de la coopération économique et régionale avec l'Union économique eurasienne.

Soulignant le lien croissant entre la sécurité politique et la sécurité économique, il a précisé que la République islamique d'Iran croit au multilatéralisme véritable, au respect mutuel et aux droits égaux des nations et considère l'Union économique eurasienne comme l'une des plates-formes importantes pour le développement de la coopération régionale.

Le Premier vice-président, tout en remerciant le gouvernement et le peuple ami de la République de Biélorussie et en particulier le Premier ministre de ce pays pour l'accueil digne et l'organisation de cette réunion, a considéré la présence de la République islamique d'Iran parmi les pays amis et coopérants d'Eurasie comme une occasion précieuse de dialoguer sur les évolutions actuelles et de tracer la voie future de la coopération commune entre les États membres de l'Union.

Aref, poursuivant, en condamnant l'agression militaire des États-Unis et du régime sioniste contre la République islamique d'Iran, a qualifié ces actions de violation flagrante des principes fondamentaux du droit international, de la Charte des Nations Unies, de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale des États indépendants.

Soulignant les dommages causés aux centres civils et à la population sans défense de notre pays, y compris l'école des enfants à Minab, il a insisté sur la nécessité de respecter les principes et les règles du droit international.

Aref a également souligné que l'opposition à l'unilatéralisme ne signifie pas la défense d'un pays particulier, et a déclaré : L'opposition à l'unilatéralisme est en réalité la défense de la souveraineté des États, de la liberté du commerce, de l'indépendance économique et du droit des nations à choisir leur voie de développement et leurs partenaires.