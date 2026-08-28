Selon l’agence de presse « Abna », « CBS News » citant Arsenio Dominguez, secrétaire général de l’Organisation maritime internationale, a écrit : près de 6 000 marins à bord de 400 navires errent dans le détroit d’Ormuz.

Il a ajouté : la guerre continue de provoquer d’importantes perturbations dans les chaînes d’approvisionnement vitales.

Le secrétaire général de l’Organisation maritime internationale a mis en garde contre les conséquences mondiales des perturbations des chaînes d’approvisionnement si la situation actuelle dans le détroit d’Ormuz persiste.

Bien que le secrétaire général de l’Organisation maritime internationale et d’autres responsables d’institutions maritimes spécialisées reconnaissent que le détroit d’Ormuz est fermé, Donald Trump, le président des États-Unis, pense qu’en envoyant un message sur les réseaux sociaux et en déclarant l’ouverture de ce détroit, il peut le rouvrir.

Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a déclaré aujourd’hui en réponse aux messages de Trump sur l’ouverture du détroit d’Ormuz : le détroit d’Ormuz était complètement ouvert avant l’agression des États-Unis et d’Israël contre l’Iran, et la question de la perception de péages pour le transit par cette voie navigable n’a pas été soulevée tant que les États-Unis et Israël n’avaient pas lancé leurs aventures.