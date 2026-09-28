Amérique : Nous sommes opposés à l'annexion de la Cisjordanie par Israël !

Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Jazeera, le représentant adjoint de l'Amérique au Conseil de sécurité des Nations Unies, lors de la réunion de cet organe international concernant le régime sioniste, présentant ses prétentions illusoires, avec une ingérence manifeste dans les affaires intérieures des Palestiniens, a affirmé : Le désarmement du Hamas est vital et ce groupe ne doit avoir aucun rôle dans l'administration de Gaza !

Le représentant adjoint de l'Amérique au Conseil de sécurité, dans une réaction purement verbale aux atrocités des sionistes sur les terres palestiniennes, a déclaré : Nous demandons à l'ONU de soutenir les activités du « Conseil de la paix » et du « Comité national d'administration de Gaza ». Les États-Unis sont opposés à l'annexion de la Cisjordanie par Israël.

Il a affirmé que tous les membres de l'ONU doivent coopérer avec Israël pour le désarmement du Hamas !