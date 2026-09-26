Menace d'al-Kaabi de mener un sit-in dans les aéroports d'Irak ; les vols avec l'Iran doivent être normalisés

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Mayadeen, Akram al-Kaabi, secrétaire général du mouvement irakien Nujaba, a souligné que si la question de l'arrêt des vols de l'Iran vers l'Irak n'est pas réglée, les aéroports de ce pays seront le théâtre d'un sit-in pour l'annulation de cette décision américaine.

Il a ajouté : Nous n'acceptons pas l'adoption d'une politique de deux poids deux mesures concernant la souveraineté de l'Irak et la domination de l'Amérique sur ce pays. La position des groupes politiques et la capitulation face au blocus d'une nation musulmane par des courants criminels sont regrettables.

Auparavant, Adil Abdul-Mahdi avait également écrit sur sa page personnelle : La fermeture des aéroports irakiens aux vols iraniens est une grande erreur et un recul par rapport à la souveraineté nationale.

Il a ajouté : La fermeture des aéroports irakiens à notre voisin, allié et ami, est une grande erreur, un recul par rapport à la souveraineté nationale et le sacrifice de nos intérêts et de notre avenir nationaux.

L'ancien Premier ministre irakien a également déclaré : Revoir la décision est meilleur que de persister dans l'erreur.