La Havane : Les sanctions sont une menace, pas Cuba ; nous nous tenons debout pour nous défendre

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Bruno Rodríguez, ministre des Affaires étrangères de Cuba, a déclaré aujourd'hui samedi dans un discours à la quatre-vingt-unième session de l'Assemblée générale des Nations Unies : Ce que l'Amérique fait contre Cuba est une punition collective. Il y a quelques jours, le président des États-Unis a annoncé depuis ce même endroit que Cuba est un pays en échec. Si Cuba est un État en échec, pourquoi l'Amérique applique-t-elle contre nous de vastes restrictions, y compris l'interdiction du carburant et d'autres sanctions ? Le comportement de l'Amérique viole les lois ainsi que la Charte de San Francisco.

Le ministre des Affaires étrangères de Cuba a poursuivi : Les sanctions de l'Amérique causent la mort de jeunes Cubains et provoquent des dégâts. Mais Cuba se tient debout avec détermination et volonté pour se défendre. La pression s'accompagne d'attaques médiatiques brutales contre le peuple cubain. Les représentants de l'Amérique ont ouvertement dit qu'ils veulent prendre Cuba et la dominer et dominer son économie, et c'est regrettable.

Bruno Rodríguez a ensuite ajouté : L'objectif évident de l'Amérique est d'insuffler à Cuba qu'elle doit être sous la domination de ce pays, mais c'est un crime. L'ONU et ses membres savent que Cuba est pacifique. Elle joue également un rôle actif dans le soutien à l'ONU. Cuba n'est pas une menace. Ce qui est considéré comme une menace, ce sont le blocus et les sanctions.

Il a ensuite souligné : Nous avons toujours été prêts au dialogue avec l'Amérique afin de trouver des solutions pour résoudre les différends entre nous sur la base du respect mutuel et du droit à la souveraineté. Nous sommes prêts aux échanges commerciaux avec des entreprises américaines ainsi qu'avec des entreprises d'autres pays du monde. Nous travaillons activement sur les problèmes auxquels notre pays est confronté, et dans ce processus de changement, nous avançons sur la base de modèles sociaux et économiques fondés sur les expériences historiques.

Cela se produit alors que la délégation américaine, simultanément avec le début du discours de « Bruno Rodríguez », ministre des Affaires étrangères de Cuba, a quitté la salle de l'Assemblée générale des Nations Unies.