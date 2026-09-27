Sardar Shekarechi : Malgré les manigances de l'ennemi, le détroit d'Ormuz est sous le contrôle de l'Iran

Selon le reportage de l'agence de presse ABNA, le Sardar Abolfazl Shekarechi, samedi soir, dans un entretien spécial d'information, tout en honorant la mémoire des martyrs, en particulier M. le martyr Iran, a déclaré : Durant cinq décennies d'existence de la Révolution islamique et de l'hostilité de l'arrogance mondiale contre notre pays, une guerre de huit ans nous a été imposée sous la direction de l'Amérique et du système de domination par le régime baasiste d'Irak.

Il a ajouté : La guerre en soi n'est pas une bonne chose, mais malgré les grandes pertes, elle a endurci notre peuple et l'a préparé à de plus grandes difficultés et à d'autres exploits glorieux dans la défense du pays.

Le Sardar Shekarechi a poursuivi : Dès les premiers jours des huit années de la défense sacrée, l'autorité de nos forces armées s'est formée, avec le temps nos forces armées ont trouvé une tendance croissante sur le plan scientifique et dans le progrès durant la défense sacrée du début de la guerre jusqu'à sa fin.

Il a dit : L'un des accomplissements les plus importants de la défense sacrée, outre les grâces de Dieu, a été la mobilisation populaire en tant que phénomène sans pareil. La mobilisation populaire a joué un grand rôle dans les combats et le soutien populaire dans la guerre.

Le Sardar Shekarechi a souligné : L'armée de la République islamique après la victoire de la révolution était une armée libérée des conseillers américains, par la suite des commandants idéologiques ont été placés à la tête de l'armée, et les Gardiens de la révolution aux côtés de l'armée se sont formés comme une force nouvelle et puissante, et nous avons atteint une autorité exemplaire.

Le porte-parole des forces armées a dit : Les forces armées dans la guerre imposée d'abord et durant la défense de l'Iran ont cherché à améliorer la capacité de combat et à utiliser les technologies modernes les plus récentes, dont l'exemple concret était le début de la fabrication de missiles pendant la guerre avec le régime baasiste.

Il a ajouté : Le changement le plus important dans les forces armées après la victoire de la Révolution islamique a été le changement de doctrine de défense de la guerre classique à la guerre asymétrique.