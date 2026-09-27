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On ne peut pas parler de désarmement et ignorer les arsenaux du régime sioniste

27 septembre 2026 - 11:47
Code d'info: 1870607
Source: ABNA
On ne peut pas parler de désarmement et ignorer les arsenaux du régime sioniste

Le vice-ministre des Affaires étrangères chargé des questions juridiques a déclaré : En la Journée de l'élimination totale des armes nucléaires, une question se pose au monde : comment peut-on parler de désarmement tout en ignorant l'arsenal nucléaire du régime sioniste ?

Selon le reportage de l'agence de presse ABNA, Kazem Gharibabadi, vice-ministre des Affaires étrangères chargé des questions juridiques et internationales, a écrit sur son compte dans l'un des réseaux sociaux : En la Journée internationale de l'élimination totale des armes nucléaires, une question claire se pose à la communauté internationale : comment peut-on parler de désarmement tout en ignorant l'arsenal nucléaire du régime sioniste ?!

Il a ajouté : Le désarmement, la paix et la sécurité mondiale ne peuvent être réalisés avec des doubles standards et une immunité pour un régime particulier.

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