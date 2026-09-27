Position d'un sénateur américain sur la fin de la guerre contre l'Iran

Selon le reportage de l'agence de presse ABNA citant Al-Jazeera, Hakim Jeffries, leader des démocrates à la Chambre des représentants américaine, a souligné : Les démocrates poursuivront leurs efforts pour mettre fin à la guerre contre l'Iran en cas de victoire aux élections de mi-mandat de novembre prochain.

Il avait également déclaré précédemment : La guerre imprudente et coûteuse qui a été déclenchée par une décision antérieure contre l'Iran a échoué, et le moment d'un changement radical est venu.

Jeffries, appelant à mettre fin à la bellicisme de son pays contre l'Iran, a déclaré : Ça suffit ; mettez fin à cette guerre de choix inutile et vouée à l'échec que les républicains ont déclenchée contre l'Iran.

Il a souligné : L'opération « Défaite épique » en Iran a été une catastrophe pour le peuple américain, et les dollars des contribuables devraient être consacrés à rendre la vie du peuple américain plus abordable et non à poursuivre une autre guerre sans fin au Moyen-Orient.