  1. Accueil
  2. service
  3. Europe

Moscou : Nous condamnons l'expansion des colonies dans les territoires palestiniens occupés

28 septembre 2026 - 21:25
Code d'info: 1871254
Source: ABNA
Moscou : Nous condamnons l'expansion des colonies dans les territoires palestiniens occupés

Le représentant de la Russie au Conseil de sécurité, lors de la réunion de cet organe international sur le régime sioniste, a déclaré : Moscou condamne l'expansion des colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés.

Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Jazeera, le représentant de la Russie au Conseil de sécurité des Nations Unies, lors de la réunion de cet organe international concernant le régime sioniste, a déclaré : Nous condamnons l'expansion des colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés.

Il a ensuite ajouté : La raison de la position de Moscou sur cette question est que cette mesure empêche la réalisation de la solution à deux États.

Le représentant de Moscou au Conseil de sécurité a en outre ajouté : Il n'existe aucune alternative à la solution à deux États pour parvenir à une paix juste et globale dans tout le Moyen-Orient (Asie de l'Ouest).

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha