Moscou : Nous condamnons l'expansion des colonies dans les territoires palestiniens occupés

Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Jazeera, le représentant de la Russie au Conseil de sécurité des Nations Unies, lors de la réunion de cet organe international concernant le régime sioniste, a déclaré : Nous condamnons l'expansion des colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés.

Il a ensuite ajouté : La raison de la position de Moscou sur cette question est que cette mesure empêche la réalisation de la solution à deux États.

Le représentant de Moscou au Conseil de sécurité a en outre ajouté : Il n'existe aucune alternative à la solution à deux États pour parvenir à une paix juste et globale dans tout le Moyen-Orient (Asie de l'Ouest).