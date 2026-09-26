Erdoğan : La place d'un criminel de guerre est au tribunal, pas derrière le pupitre de l'ONU

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Anadolu, Recep Tayyip Erdoğan, président de la Turquie, a déclaré samedi lors de la cérémonie de clôture de la vingt-et-unième exposition commerciale internationale Expo et du vingt-neuvième forum international des affaires à Istanbul : Les criminels de guerre n'ont pas leur place sur le podium de l'ONU, mais devraient être dans les tribunaux où ils répondront des crimes qu'ils ont commis et du sang qu'ils ont versé.

Il a averti que si les auteurs du génocide ne répondent pas devant la justice et l'histoire, les mêmes crimes se reproduiront.

Erdoğan, soulignant le soutien de la Turquie au peuple palestinien, a déclaré : « Le peuple palestinien n'est pas seul et abandonné. » Il a ajouté que le peuple de Gaza n'est pas non plus seul sur la voie de l'obtention de ses droits et de la justice, et qu'Ankara continuera dans la mesure de ses moyens à dire la vérité et à défendre les opprimés.

Le président de la Turquie, évoquant également les développements à Gaza et au Liban, a souligné qu'Ankara ne reculera pas face aux pressions et que même si certains sont contrariés par l'expression claire des positions de la Turquie, ce pays continuera à dire la vérité.

Erdoğan, dans une autre partie de son discours, a déclaré que la région au centre de laquelle se trouve la Turquie fait face à une « tempête totale de crises » et que le système mondial est également dans une impasse en termes de légitimité, de représentation et de justice.