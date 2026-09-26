Bin Farhan : La sécurité du golfe Persique est une partie inséparable de la sécurité de la région et du monde

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Faisal bin Farhan, ministre des Affaires étrangères d'Arabie saoudite, a déclaré aujourd'hui samedi dans un discours à la quatre-vingt-unième session de l'Assemblée générale des Nations Unies : La sécurité de la région du golfe Persique est une partie inséparable de la sécurité de la région et du monde. La restauration des chaînes d'approvisionnement mondiales est une responsabilité commune. Les efforts visant à établir la sécurité dans la région ne peuvent pas être fondés sur l'hégémonie ou l'imposition de l'influence.

Le ministre des Affaires étrangères d'Arabie saoudite, sans mentionner l'action purement défensive de Téhéran visant les installations et bases militaires américaines en représailles à l'agression contre l'Iran depuis le territoire de son pays, a affirmé : Avec d'autres pays de la région, nous avons été la cible d'agressions impitoyables de l'Iran !

Faisal bin Farhan, sans condamner les crimes du régime israélien dans la région en tant que seul détenteur d'un arsenal d'armes nucléaires non surveillé, a poursuivi : Nous soulignons l'importance de garantir de manière globale et durable tout arrangement de sécurité pour la région. Nous soulignons la nécessité d'une zone exempte d'armes de destruction massive et de la soumission des installations nucléaires pacifiques à la surveillance internationale. La poursuite de l'expansion illégale des colonies israéliennes est considérée comme une violation grave du droit international et du droit humanitaire. Nous rejetons toute tentative de déplacement forcé ou de modification du statu quo dans les territoires palestiniens. Une paix juste et durable ne sera réalisée que par la mise en œuvre de la solution à deux États et la création d'un État palestinien. La poursuite de la souffrance des Palestiniens et l'entrave à l'envoi d'aide à Gaza sont considérées comme une violation du droit international.

Lui qui n'a pas voulu mentionner l'agression de Riyad contre le peuple yéménite, a affirmé : Nous soulignons la nécessité de la stabilité au Yémen et de la protection des civils. Nous demandons à la communauté internationale de condamner et de rejeter les actions des Houthis (l'armée et les combattants yéménites) dans la mer Rouge et le détroit de Bab-el-Mandeb !

Bin Farhan a déclaré : La résolution de la crise soudanaise doit reposer sur des processus internes afin de renforcer la sécurité et la stabilité du peuple.

Ce responsable saoudien, même sans mentionner l'agression illégale des États-Unis et du régime israélien contre le territoire de l'Iran et la déstabilisation du détroit stratégique d'Ormuz, en adoptant une position démagogique, a déclaré : Les menaces contre la navigation internationale peuvent affecter l'économie mondiale. Nous soulignons l'importance de garantir la liberté de navigation dans toutes les voies navigables internationales. Le détroit d'Ormuz doit revenir à son état opérationnel d'avant-guerre sans imposer aucun coût.

Le ministre des Affaires étrangères d'Arabie saoudite a poursuivi : Nous soutenons les efforts visant à réduire les tensions, en particulier les actions du Qatar et du Pakistan qui contribuent à rétablir la stabilité. Nous soutenons également la souveraineté et la sécurité de l'Irak et soulignons que le territoire de ce pays ne doit pas devenir une plateforme pour mener des attaques contre les pays voisins.