L'Allemagne souligne son soutien à la Cour pénale internationale face à la pression américaine

Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant Anadolu, Johann Wadephul, ministre des Affaires étrangères allemand, a déclaré que son pays, avec ses partenaires internationaux, soutiendra la Cour pénale internationale afin que cet organe puisse continuer à exercer ses fonctions.

Évoquant l'augmentation des pressions contre les institutions internationales, il a souligné que le soutien à la Cour n'est pas pour l'Allemagne seulement une question de politique étrangère, mais fait partie de la responsabilité historique de ce pays.

L'Amérique ne reconnaît pas la compétence de la Cour pénale internationale et a imposé ces dernières années des sanctions contre cet organe et ses responsables. Donald Trump a également demandé la semaine dernière à l'Assemblée générale des Nations Unies aux États membres de se retirer de la Cour.