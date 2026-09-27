Selon le reportage de l'agence de presse ABNA citant TASS, Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, lors de sa conférence de presse en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, a souligné : Nous voulons que cette organisation soit réellement un centre de coordination des intérêts de tous les pays, mais l'équipe actuelle à l'ONU dirigée par António Guterres ne peut pas réaliser les exigences principales de la Charte de cette organisation.

Il a ajouté : Guterres agit sur la base de doubles standards en faveur des pays occidentaux. Il est étrange que le droit à l'autodétermination pour le Groenland soit mentionné à l'ONU, mais il n'y a aucune nouvelle de la péninsule russe de Crimée.

Lavrov a précisé : J'ai demandé à Guterres à ce sujet il y a quelques jours. Il a dit qu'on y avait longuement réfléchi et que cette question est différente.