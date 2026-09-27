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Russie : Le secrétaire général de l'ONU travaille pour les intérêts occidentaux

27 septembre 2026 - 11:51
Code d'info: 1870617
Source: ABNA
Russie : Le secrétaire général de l'ONU travaille pour les intérêts occidentaux

Le ministre des Affaires étrangères russe a critiqué l'action du secrétaire général de l'ONU dans le sens des intérêts des pays occidentaux.

Selon le reportage de l'agence de presse ABNA citant TASS, Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, lors de sa conférence de presse en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, a souligné : Nous voulons que cette organisation soit réellement un centre de coordination des intérêts de tous les pays, mais l'équipe actuelle à l'ONU dirigée par António Guterres ne peut pas réaliser les exigences principales de la Charte de cette organisation.

Il a ajouté : Guterres agit sur la base de doubles standards en faveur des pays occidentaux. Il est étrange que le droit à l'autodétermination pour le Groenland soit mentionné à l'ONU, mais il n'y a aucune nouvelle de la péninsule russe de Crimée.

Lavrov a précisé : J'ai demandé à Guterres à ce sujet il y a quelques jours. Il a dit qu'on y avait longuement réfléchi et que cette question est différente.

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