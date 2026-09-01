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Avertissement des autorités locales turques sur les conséquences économiques de l'insécurité en mer Noire

1 septembre 2026 - 11:48
Code d'info: 1860013
Source: ABNA
Avertissement des autorités locales turques sur les conséquences économiques de l'insécurité en mer Noire

Un responsable local turc a mis en garde contre les conséquences économiques des attaques ukrainiennes contre des navires liés à la Russie en mer Noire.

Selon l'agence de presse ABNA citant le journal Economim, Kazım Taycı, président de l'Association des exportateurs de céréales, légumineuses et graines oléagineuses d'Istanbul, a souligné que les attaques contre les navires en mer Noire, si elles se poursuivent, pourraient entraîner une hausse de 10 à 12 pour cent des prix mondiaux des céréales.

Des sources diplomatiques turques ont annoncé samedi qu'après qu'un navire sous administration d'Ankara a été touché en mer Noire et qu'un autre navire envoyé pour le remorquer a également été pris pour cible, la Turquie a convoqué l'ambassadeur d'Ukraine au ministère des Affaires étrangères.

L'Ukraine a inscrit à son ordre du jour le ciblage des navires liés à la Russie en mer Noire afin de faire pression sur la Russie.

La Russie a averti que Moscou ne resterait pas silencieuse face aux actions hostiles de Kiev contre ses intérêts en mer Noire et prendrait des mesures de rétorsion.

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