Avertissement des autorités locales turques sur les conséquences économiques de l'insécurité en mer Noire

Selon l'agence de presse ABNA citant le journal Economim, Kazım Taycı, président de l'Association des exportateurs de céréales, légumineuses et graines oléagineuses d'Istanbul, a souligné que les attaques contre les navires en mer Noire, si elles se poursuivent, pourraient entraîner une hausse de 10 à 12 pour cent des prix mondiaux des céréales.

Des sources diplomatiques turques ont annoncé samedi qu'après qu'un navire sous administration d'Ankara a été touché en mer Noire et qu'un autre navire envoyé pour le remorquer a également été pris pour cible, la Turquie a convoqué l'ambassadeur d'Ukraine au ministère des Affaires étrangères.

L'Ukraine a inscrit à son ordre du jour le ciblage des navires liés à la Russie en mer Noire afin de faire pression sur la Russie.

La Russie a averti que Moscou ne resterait pas silencieuse face aux actions hostiles de Kiev contre ses intérêts en mer Noire et prendrait des mesures de rétorsion.