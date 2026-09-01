Selon l'agence de presse ABNA, Esmaïl Baghaï, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, en réaction à la déclaration de l'Union européenne en faveur de la guerre économique de l'Amérique contre l'Iran, a écrit sur son compte sur l'un des réseaux sociaux : L'écrivain français Étienne de La Boétie, dans son traité intitulé « Discours de la servitude volontaire », révèle une vérité fondamentale sur ceux qui préparent le terrain au despotisme et à la domination : la domination n'est pas seulement le produit de la force, mais elle se forme souvent par la soumission de ceux qui ont la capacité d'agir de manière indépendante.

Il a ajouté : L'Europe ne peut plus parler d'« autonomie stratégique » alors qu'elle s'est pratiquement réduite au rôle d'exécutant des ordres de Washington.

Baghaï a fait remarquer : L'autonomie stratégique ne s'obtient pas par des déclarations pompeuses, mais elle se réalise par la démonstration de la volonté et de la capacité de prendre des décisions indépendantes et responsables, même si ces décisions ne sont pas alignées sur la position d'une puissance plus grande.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a souligné : L'Europe doit faire un choix : être un acteur indépendant, ou s'habituer tellement à l'écho de la politique d'un autre qu'elle confonde cet écho avec l'indépendance.