L'attaque de missiles de l'ennemi terroriste américain a fait 7 morts et 8 blessés

Selon le correspondant d'ABNA, Valiollah Hayati a déclaré dans un entretien avec les médias : « Les frappes de missiles de l'armée terroriste américaine ont ciblé trois endroits de la province du Khuzestan au cours des dernières heures. Malheureusement, ces actions lâches ont entraîné la mort de 7 personnes et blessé 8 autres. »

Il a ajouté : « Les forces de sécurité et les secours ont été immédiatement dépêchés sur les lieux après les attaques, et les efforts pour prendre en charge les blessés et examiner en détail les dimensions de cette agression se poursuivent. »