Selon l'agence de presse ABNA, Robert Fox, expert en affaires militaires, a souligné dans un article publié dans la publication britannique « iPaper » que la guerre qui devait durer au maximum six semaines est entrée dans son septième mois sans qu'une solution fiable ait été trouvée. Avec la reprise des tensions dans le détroit d'Ormuz, les prix du pétrole ont immédiatement augmenté de 2 %.

Il a ajouté : L'Iran a pris conscience de la valeur du contrôle sur le détroit d'Ormuz et l'utilise comme un levier de pression économique et politique sur l'Amérique et ses alliés.

Fox a poursuivi : L'Iran est capable d'exploiter le comportement de Trump envers ses alliés – des pays du Golfe au Royaume-Uni, au Danemark et au Canada. Dans le même temps, les ressources politiques et militaires de l'Amérique s'amenuisent.

Il a déclaré : Après l'envoi de 50 000 soldats supplémentaires et de deux groupes aéronavals, les États-Unis ont supporté des coûts militaires croissants. Ils ont également consommé d'énormes quantités de missiles et de munitions de guerre. Le porte-avions Lincoln est déployé en mer depuis plus de 205 jours, et ses soldats parlent de dépression, d'angoisse et même de suicides. Cette pression n'affecte pas seulement la préparation des États-Unis au Moyen-Orient, mais affaiblit également la capacité de l'armée américaine à faire face aux crises mondiales.